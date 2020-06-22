На Днепропетровщине друзья, близкие и коллеги 22 июня попрощались с полицейским Дарвином Потуданским. Он погиб 19 июня от вражеской пули во время выполнения боевого задания.

Указом Президента Украины перед прощанием его посмертно наградили орденом "За мужество", сообщает полиция Днепропетровской области.

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На церемонию прощания с героическим полицейским Дарвином Потуданским пришли родные, близкие, друзья и сотни коллег-полицейских.

Церемония прощания состоялась в Новомосковском районе Днепропетровской области. Там живут родители погибшего героя.

Вы воспитали честного и мужественного человека, для которого закон и честь были не просто словами,

– поблагодарил родителей за сына замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Прощание с Дарвином Потуданским: смотрите фото

Что известно о Дарвине Потуданском и его гибели

О подвиге Дарвина Потуданского на протяжении последних нескольких дней говорила вся страна. Он 19 июня задержал вооруженного злоумышленника ценой собственной жизни.

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Получив огнестрельное ранение в грудь, Дарвин Потуданский таки смог одеть оковы на злоумышленника, чем обезвредил его. Сам полицейский вскоре погиб, ему не было и 30 лет.

Друзья и близкие вспоминают Дарвина как верного и мужественного товарища, веселого и отзывчивого друга. Каждого ободрит, со всеми пошутит, постоянно улыбался. Более всего полицейский ценил свою семью, родных и друзей.

Дарвин Потуданский проходил службу в армии и работал тренером в юношеской спортивной школе. В полиции Днепра работал с августа 2014 года.

Дарвин только пришел к нам, а мне уже казалось, что он всегда работал в нашем коллективе. Он много тренировался, потому что в будущем мечтал стать сотрудником подразделения КОРД. Дарвин был надежным напарником, я с ним чувствовал себя в безопасности,

– рассказал коллега героя Богдан Черепий.

Дарвин Потуданский: смотрите фото