О заседании, где фигурировала женщина, сообщили 15 июня. Оно происходило накануне в Петриковском районном суде.

Другой случай Трагедия во Львове: из окна многоэтажки выпала 2-летний ребенок

Более об убийстве ребенка

  • Трагедия произошла еще в ноябре 2019 года.
  • Женщина пришла в дом свекрови оставить детей.
  • Пожилая женщина в этот момент после продолжительной болезни была частично парализована.
  • Поэтому отказалась сидеть с двумя 4-месячными младенцами.
  • Когда невестка получила отказ, то начала ссору.
  • Затем она разбила окно дома и пыталась забросить детей внутрь.
  • Один младенец получил травму головы и многочисленные телесные повреждения.
  • Однако мать не обратилась к медикам за помощью.
  • Поэтому впоследствии ребенок умер.

Что решил суд

На заседании злоумышленница признала свою вину лишь частично. Ее судили по двум статьям Уголовного кодекса:

  • "Убийство по неосторожности";
  • "Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии".

Женщину признали виновной по 2 обвинениями. Поэтому суд назначил ей наказание в виде 4 лет тюрьмы.