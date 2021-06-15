О заседании, где фигурировала женщина, сообщили 15 июня. Оно происходило накануне в Петриковском районном суде.

Другой случай Трагедия во Львове: из окна многоэтажки выпала 2-летний ребенок

Более об убийстве ребенка

Трагедия произошла еще в ноябре 2019 года.

Женщина пришла в дом свекрови оставить детей.

Пожилая женщина в этот момент после продолжительной болезни была частично парализована.

Поэтому отказалась сидеть с двумя 4-месячными младенцами.

Когда невестка получила отказ, то начала ссору.

Затем она разбила окно дома и пыталась забросить детей внутрь.

Один младенец получил травму головы и многочисленные телесные повреждения.

Однако мать не обратилась к медикам за помощью.

Поэтому впоследствии ребенок умер.

Что решил суд

На заседании злоумышленница признала свою вину лишь частично. Ее судили по двум статьям Уголовного кодекса:

"Убийство по неосторожности";

"Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии".

Женщину признали виновной по 2 обвинениями. Поэтому суд назначил ей наказание в виде 4 лет тюрьмы.

Обратите внимание! 13 апреля 37-летнего уроженца Волыни приговорили к 13 годам заключения. Его признали виновным в жестоком убийстве 6-летнего ребенка в Деснянском районе Киева. Однако, несмотря на отягчающие обстоятельства, максимально возможного срока наказания для него не выбрали.