"Днипро" дома одолел "Николаев", "Политехник" уступил "Запорожью"

Вице-чемпион Украины "Днепр" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев "Николаев". А в параллельном матче "Политехник" дома уступил "Запорожью".

"Днипро" – "Николаев" 74:65 (15:11, 20:19, 19:12, 20:23)

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"Днипро" выиграл нерезультативный стартовый отрезок матча. Хозяева играли более агрессивно на обеих сторонах площадки, имели 10 очков преимущества, но позволили сопернику сделать мини-рывок 6:0 и сократить отставание до 4 баллов. Главным же событием стартовой десятиминутки стал дебют Кирилла Фесенко, который получил первые игровые минуты в майке "Днипро".

"Николаев" в первой половине имел тотальное преимущество на щитах, собрав 27 подборов за 20 минут, 13 из которых на чужом щите. Но 11 потерь и низкая реализация трехочковых бросков не позволила команде Виталия Черния перехватить инициативу. "Днипро" удержал преимущество в 3 очка перед большим перерывом.

В третьей четверти "Днипро" прибавил в защите, наладил игру на щитах и сразу получил двузначный отрыв, а 5 подряд очков от Фесенко и быстрый перебор фолов "Николаева" помогли хозяевам уйти на заключительную 2-минутный перерыв с 12 баллмиа преимущества.

"Днипро" немного усложнил свое положение 5 командными фолами за стартовые 3 минуты четвертой четверти, но ближе чем на 7 очков во время заключительной десятиминутки гостям сократить отставание не удалось, а три эндваны за четверть от Тимофеенко окончательно успокоили игру – "Днипро" довел матч до победы со счетом 74:65.

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Лучшим игроком поединка стал Станислав Тимофеенко, который к 23 очкам добавил 4 подбора и 4 перехвата, а его рейтинг эффективности составил "+27". У гостей стоит отметить Сергея Попова, который удачно вошел в игру со скамейки: защитник"корабелов" за 25 минут набрал 17 очков, сделал 6 подборов, 3 передачи и 1 перехват (РЕ +20).

"Политехник" – "Запорожье" 74:95 (20:19, 21:24, 16:26 17:26)

Команды провели результативную первую половину матча, в течение которой 15 минут в счете лидировали хозяева, но заключительные 5 минут лучше провели запорожцы. Главной ударной силой харьковчан был Джаван Дэвис, который еще до большого перерыва набрал 17 очков, реализовав 3 из 3 трехочковых. У гостей в атаке хорошо работал тандем Трент – Хилл, которые на пару набрали 21 очко.

Хозяева с высоким процентом атаковали с игры, в частности с дальнего расстояния, не проиграли борьбу на щитах и немного лучше соперника двигали мяч, но 15 потерь за половину перечеркнули все старания команды Владимира Коваля, которая получила "-2" по итогам первой половины.

Вторая половина была полностью за гостями, которые сначала выиграли третью четверть с преимуществом в 10 очков, после чего в заключительной десятиминутке добавили к своей преимущества еще 9 баллов. "Политехник" продолжал много ошибаться в нападении и во второй половине, допустив еще 11 потерь, 10 из которых пришлись на третью четверть. Поэтому пропустив рывок соперника в третьей десятиминутке, команда Владимира Коваля не сумела прийти в себя на заключительном отрезке игры. "Запорожье" имел двусмысленное преимущество на протяжении всей четвертой четверти и в итоге довел матч до уверенной победы-95: 74.

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26 потерь "Политехника", результативная игра американского трио гостей и 48 очков в краске от запорожцев стали ключевыми факторами победы лидеров чемпионата в этой игре. Лучшим игроком матча стал Киндал Хилл, который к 24 очкам прибавил 9 подборов, 2 блок-шота и 2 перехвата (РЕ + 28).

Свой следующий матч "Днипро" проведет в воскресенье, 11 ноября, дома против "Запорожья", а Николаев в этот же день сыграет на выезде против "Политехника".

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