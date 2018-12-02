Добро пожаловать в клуб чемпионов, - Ломаченко и Усик поздравили Гвоздика с чемпионским поясом

Украинец Александр Гвоздик победил канадца Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC. На боксерском поединке были два других украинских чемпионы - Василий Ломаченко и Александр Усик.

После боя они поздравили своего друга с победой.

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Очень сложный поединок. Но Саня взял свое, и ремень достался сильнейшему. Очень долгое время Адонис держал у себя этот пояс, который принадлежал Сане. И Саня его забрал. При этом пришел, увидел, победил. Да, это было не легко. Но тем слаще победа. Мы все приветствуем его. Гордимся им. Рады, что он наш друг. Добро пожаловать в клуб чемпионов,

– заявил после боя Ломаченко.

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"Так приятно, что очередной наш друг стал чемпионом мира", – заявил Усик.

Гвоздик стал четвертым украинцем, который является чемпионом мира (в полутяжелом весе по версии WBC). Чемпионами также являются Александр Усик (в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring), Василий Ломаченко (в легком весе по версиям WBA и The Ring) и Артем Далакян (в легчайшем весе по версии WBA).