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      Добродомов решил принять участие в президентских выборах-2019: детали

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      Нардеп Дмитрий Добродомов решил баллотироваться на пост президента
      Нардеп Дмитрий Добродомов решил баллотироваться на пост президента / "РИА Львов"

      Внефракционный народный депутат и лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов заявил, что будет участвовать в качестве кандидата в грядущих президентских выборах.

      Такое заявление политик сделал на внеочередном съезде его политсилы, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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      "Я принял для себя чрезвычайно сложное, но взвешенное решение: я готов принять участие в президентской кампании. Я искренне надеюсь на вашу поддержку этого решения и верю в нашу общую работу ради победы", – отметил он.

      По его словам, в мае текущего года его партия "Народный контроль" была "драйвером" объединения оппозиционных демократических сил.

      "Мы выступали за то, чтобы все сознательные демократические силы, которые не находятся под влиянием олигархических кланов, отставили в сторону личные амбиции, объединились вместе, чтобы определить единого кандидата в президенты и чтобы в новой демократической объединенной партии пойти на парламентские выборы и получить большинство ", - отметил нардеп.

      Также Добродомов раскритиковал экс-министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, с которым они сформировали в мае 2018 года совместную для двух партий платформу "Народное доверие". Как отметил парламентарий, именно его партия была инициатором такого сотрудничества.

      "К сожалению, принципы этой платформы было разрушены с первого дня, когда Анатолий Гриценко себя сразу объявил кандидатом в президенты, когда лидеры политических сил - мы их видели на этой платформе - решили, что их личные амбиции важнее, когда, натянув маску новых, они действуют старыми методами... Платформа сегодня не сложилась", - отметил новоиспеченный кандидат в президенты.

      В то же время народный избранник заявил, что цель этой платформы не сводилась к тому, чтобы сменить только президента.

      К слову, в мае Добродомов убеждал, что они вместе с Гриценко объединяют усилия и создают платформу "Народного доверия", чтобы не допустить полной узурпации власти Петром Порошенко и реванша пророссийских политических сил.

      Напомним, по последним данным, не менее 31 человека уже объявило о своих намерениях баллотироваться на высший пост в государстве. Среди наиболее интересных кандидатов отметим бывшего главу Донецкой области Сергея Таруту, мэра Львова Андрея Садового, а неожиданным оказался мэр Глухова Мишель Терещенко.

      Согласно результатам последнего социологического исследования, который провела группа "Рейтинг", пока лидирует лидер БЮТ Юлия Тимошенко, на втором месте оказался шоумен Владимир Зеленский и замыкает тройку действующий президент Петр Порошенко.

      Президентские выборы должны состояться в Украине 31 марта 2019 года.

      выборы президента украины-2019: публикации 24 канала
       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Дмитрий Добродомов Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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