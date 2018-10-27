Добродомов вирішив взяти участь у президентських виборах-2019: деталі

Позафракційний народний депутат і лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов заявив, що братиме участь як кандидат у прийдешніх президентських виборах.

Таку заяву політик зробив на позачерговому з’їзді його політсили, передає інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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"Я ухвалив для себе надзвичайно складне, але виважене рішення: я готовий узяти участь у президентській кампанії. Я щиро сподіваюся на вашу підтримку цього рішення та вірю в нашу спільну роботу заради перемоги", – зауважив він.

За його словами, у травні поточного року його партія "Народний контроль" була "драйвером" об'єднання опозиційних демократичних сил.

"Ми виступали за те, щоб усі свідомі демократичні сили, які не перебувають під впливом олігархічних кланів, відставили в бік особисті амбіції, об'єдналися разом, щоб визначити єдиного кандидата у президенти та щоб у новій демократичній об'єднаній партії піти на парламентські вибори та отримати більшість", – зазначив нардеп.

Також Добродомов розкритикував екс-міністра оборони України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, з яким вони сформували у травні 2018 року спільну для двох партій платформу "Народна довіра". Як наголосив парламентар, саме його партія була ініціатором такої співпраці.

"На жаль, принципи цієї платформи було зруйновано з першого дня, коли Анатолій Гриценко себе відразу оголосив кандидатом у президенти, коли лідери політичних сил – ми їх бачили на цій платформі – вирішили, що їхні особисті амбіції є важливішими, коли, натягнувши маску нових, вони діють старими методами... Платформа сьогодні не склалася", – наголосив новоспечений кандидат у президенти.

Водночас народний обранець заявив, що мета цієї платформи не зводилася до того, щоб змінити лише президента.

До слова, у травні Добродомов переконував, що вони разом із Гриценком об’єднують зусилля та створюють платформу "Народної довіри", аби не допустити повної узурпації влади Петром Порошенком та реваншу проросійських політичних сил.

Нагадаємо, за останніми даними, щонайменше 31 особа уже оголосила про свої наміри балотуватися на найвищу посаду у державі. Серед найцікавіших кандидатів відзначимо колишнього очільника Донеччини Сергія Таруту, мера Львова Андрія Садового, а найнеочікуванішим виявився міський голова Глухова Мішель Терещенко.



Відповідно до результатів останнього соціологічного дослідження, який провела група "Рейтинг", поки лідирує лідерка БЮТ Юлія Тимошенко, на другій сходинці опинився шоумен Володимир Зеленський і замикає трійку чинний президент Петро Порошенко.



Президентські вибори мають відбутися в Україні 31 березня 2019 року.