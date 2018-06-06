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Дочь Бриджит Макрон откровенно рассказала об отношениях президентской четы

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Эммануэль Макрон с женой Бриджит
Эммануэль Макрон с женой Бриджит / Getty images

Семья Президента Франции Эммануэля Макрона, который женился на своей учительнице французского языка Бриджит, стала примером настоящей любви. Дочь первой леди Тиффани Озьер решила рассказать, какие на самом деле отношения у ее матери и главы страны.

Как известно, после победы Эммануэля Макрона на выборах Президента его семья вызвала немалый интерес общественности. Все французы с восторгом читали детали необычной истории их любви, а российские СМИ даже обвиняли главу страны в гомосексуальных отношениях.

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Рассказать праву о личной жизни матери взялась Тиффани Озьер – дочь Бриджит Макрон от первого брака. Откровенное интервью 34-летняя юрист дала французскому изданию Gala.

По ее словам, отношения Бриджит и Эммануэля Макрон являются более романтическими, чем кажутся на фотографиях СМИ. Несмотря на насыщенный график Президент Франции находит время для своей жены и не стесняется показывать свои чувства на публике, принимая первую леди за руку и счастливо улыбаясь.

Когда ее нет в городе, он приезжает туда, берет ее за руку, никогда не оставляет ее. Это именно то, о чем мечтает каждая девушка,
– рассказала Тиффани Озьер.

Кроме того, Эммануэль Макрон, по словам дочери первой леди, настолько трогательно относится к жене с первых дней их отношений. Тиффани Озьер заявила, что именно чувства, которые есть у президентской четы – пример любви для нее.

"Как только я узнала об их романе, как бы это невероятно ни звучало, но у меня даже сомнений не возникло в серьезности его намерений. Он доказывал это своим поведением, это было очень уж очевидно. Когда они вместе, мир словно перестает для них существовать", – добавила Тиффани Озьер.

 

Теги: LifeStyle Новости Франции Эммануэль Макрон
Источник: 24 Канал
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