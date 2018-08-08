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Дочь Хлои Кардашян заметно подросла: волшебное фото

166 Читати новину українською
Хлои Кардашян
Хлои Кардашян / Instagram

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Хлои Кардашян показала поклонникам фото своей с рэпером Тристаном Томпсоном дочери Тру.

Хлои Кардашян опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

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На трогательном фото изображена 4-месячная дочь Тру в белом платье.

Поклонники залюбовались фотографией и в комментариях отметили, какой красивой является девочка: "Самое красивая малышка в мире", "Будто маленький ангелочек" и другие.

дочка хлої кардашян
Тру Томпсон / Instagram

Напомним, что 12 апреля Хлои Кардашян впервые стала мамой. Роды звезды были преждевременными. Вероятно, причиной этого стало появление в СМИ кадров, на которых ее любимый Тристан Томпсон изменяет Хлои Кардашян с сотрудницей стриптиз-клуба. На видео, опубликованном в сети, видно, что баскетболист развлекался с незнакомками и горячо целовал их. На время измены Хлои Кардашян была на 3 месяце беременности.

Знаменитые родственники актрисы сначала не комментировали резонансного скандала. Однако впоследствии Ким Кардашян рассказала, что ее сестра Хлои проплакала всю ночь после обнародования новостей об измене ее мужа. В то же время родственники, которые с первого дня знакомства с Тристаном Томпсоном были против их отношений, никогда не простят баскетболисту этой измены. Об этом рассказывали инсайдеры.

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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