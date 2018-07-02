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Дочь и экс-жену Тома Круза заметили в похожих нарядах в Париже

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Кэти Холмс и Сури в Париже
Кэти Холмс и Сури в Париже / www.vanityfair.com

Киноактриса Кэти Холмс и дочь Сури в минувшие выходные отдыхали и наслаждаются экскурсиями во французском Париже. Однажды их заметили в похожих нарядах во время прогулки по городу.

Об этом сообщается на Vanity Fair.

Дочь голливудского актера Тома Круза, Сури, давно любит одеваться в платья и костюмы с цветочным принтом. Но в этот раз ее любовь к романтическим вещам еще больше подтвердилась, – вместе с матерью Кэти они надели волшебные образы с цветочным орнаментом.

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У 39-летней Холмс было легкое бирюзовая платье с тонким поясом, а у дочери Сури – розовая футболка с цветочным принтом и юбка в полоску розово-белого цвета. Family look во французском стиле однозначно удался.


Кэти Холмс и Сури в Париже

В другой день, как передает The Daily Mail, мать с дочкой выбрали другие образы для прогулки по Парижу: Кэти примерила длинную джинсовую юбку с белой базовой майкой, а Сури надела красивое синее платье тоже с цветочным орнаментом, прикрыв плечи бежевым свитером на пуговицах.


Кэти Холмс и Сури в Париже

Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о завершении тайного романа Кэти Холмс и 50-летнего актера Джейми Фокса. После 5 лет отношений и планирования свадьбы пара, вероятно, решила порвать отношения. Ранее Кэти Холмс была замужем за Томом Крузом с 2006 по 2012 год, от которого родила дочь Сури. У экс-бойфренда Холмс, Джейми Фокса, также дети-дочери Аннализа Бишоп от Кристин Граннис и Коринна Фокс.

Теги: Мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
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