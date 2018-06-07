Дочь Эминема рассказала об отношениях с отцом
22-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Скотт, которая долгое время избегала общения с журналистами, рассказала о личной жизни, а также об отношениях с отцом.
В интервью Хейли рассказала, что вряд ли захочет начать карьеру и стать музыкантом. По ее словам, девушка не готова к публичной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.
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Отметим, Эминем выпустил первый альбом "Revival" после творческого перерыва в четыре года. В девятую студийную пластинку Эминем вошли 19 треков, в частности, представленный ранее дуэт с Бейонсе "Walk On Water".
Кроме того, рэпер жалеет, что сделал дочь звездой своих клипов. Об этом он признался в песне Castle нового альбома.
Я произносил твое имя, но всегда пытался скрыть твое лицо. Это сумасшедшая игра, я хотел заявить о своей любви к тебе, но, черт возьми! Я даже не мог подумать, что все будет вот так. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты ничего из этого не просила,
– говорится в треке.
Хейли отметила, что с Эминемом они очень близки.
Мои мать и отец сделали все, чтобы я стала тем человеком, которым я есть. Они поддерживают меня во всем,
– рассказала девушка.