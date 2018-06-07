19:30
7 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 7°C
  • пятница
    26°C 13°C
  • суббота
    26°C 18°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Усы надежды для сборной РФ. Виртуальная реальность Киселева
Вєсті Кремля
21:04, 6 июня
Вести.UA. Натурщик Татьяны Чорновол. Хитрый план Добкина
Вєсті.UA
19:48, 6 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, 6 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Дочь Эминема рассказала об отношениях с отцом

101 Читати новину українською
Дочь Эминема Хейли Скотт
Дочь Эминема Хейли Скотт / Instagram

22-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Скотт, которая долгое время избегала общения с журналистами, рассказала о личной жизни, а также об отношениях с отцом.

В интервью Хейли рассказала, что вряд ли захочет начать карьеру и стать музыкантом. По ее словам, девушка не готова к публичной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также: Ники Минаж неожиданно заявила об отношениях с рэпером Эминемом

Отметим, Эминем выпустил первый альбом "Revival" после творческого перерыва в четыре года. В девятую студийную пластинку Эминем вошли 19 треков, в частности, представленный ранее дуэт с Бейонсе "Walk On Water".

Кроме того, рэпер жалеет, что сделал дочь звездой своих клипов. Об этом он признался в песне Castle нового альбома.

Я произносил твое имя, но всегда пытался скрыть твое лицо. Это сумасшедшая игра, я хотел заявить о своей любви к тебе, но, черт возьми! Я даже не мог подумать, что все будет вот так. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты ничего из этого не просила,
– говорится в треке.

В отличие от знаменитого отца, девушке больше нравится мир красоты.

Хейли отметила, что с Эминемом они очень близки.

Мои мать и отец сделали все, чтобы я стала тем человеком, которым я есть. Они поддерживают меня во всем,
– рассказала девушка.

 

Теги: LifeStyle Музыка Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук