Дочь Эминема рассказала об отношениях с отцом

22-летняя дочь известного американского рэпера Эминема Хейли Скотт, которая долгое время избегала общения с журналистами, рассказала о личной жизни, а также об отношениях с отцом.

В интервью Хейли рассказала, что вряд ли захочет начать карьеру и стать музыкантом. По ее словам, девушка не готова к публичной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

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Отметим, Эминем выпустил первый альбом "Revival" после творческого перерыва в четыре года. В девятую студийную пластинку Эминем вошли 19 треков, в частности, представленный ранее дуэт с Бейонсе "Walk On Water".



Кроме того, рэпер жалеет, что сделал дочь звездой своих клипов. Об этом он признался в песне Castle нового альбома.