Дочь Мадонны с небритыми подмышками снялась в рекламе: фото
21-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон стала лицом новой коллекции нью-йоркского бренда одежды MadeMe, который сделал создал её в коллаборации с брендом Converse.
На одном из снимков Лурдес позирует с поднятыми руками, демонстрируя небритые подмышки.
Некоторые из пользователей сети поддержал смелость девушки, но много пользователей раскритиковали Лурдес.
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Лурдес Леон в рекламе MadeMe и Converse
Лурдес Леон
Стоит отметить, что Лурдес и ее мама пропагандируют идею бодипозитива не только в рекламно-коммерческих целях, девушку часто можно увидеть в таком виде на улице.
Мадонна
Источник: 24 Канал
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