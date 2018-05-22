Дочь Мадонны с небритыми подмышками снялась в рекламе: фото

21-летняя дочь Мадонны Лурдес Леон стала лицом новой коллекции нью-йоркского бренда одежды MadeMe, который сделал создал её в коллаборации с брендом Converse.

На одном из снимков Лурдес позирует с поднятыми руками, демонстрируя небритые подмышки.

Некоторые из пользователей сети поддержал смелость девушки, но много пользователей раскритиковали Лурдес.

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Лурдес Леон в рекламе MadeMe и Converse

Лурдес Леон

Стоит отметить, что Лурдес и ее мама пропагандируют идею бодипозитива не только в рекламно-коммерческих целях, девушку часто можно увидеть в таком виде на улице.

Мадонна