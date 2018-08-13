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Дочь Майкла Джексона снялась в рекламе филиппинского бренда: фото

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Пэрис Джексон
Пэрис Джексон / Penshoppe

Дочь легендарного музыканта Майкла Джексона, модель Пэрис Джексон возглавила рекламную кампанию филиппинского бренда Penshoppe.

Съемки Кампейн проходили в Лос-Анджелесе под руководством известного фотографа Майка Розенталя.

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На фото Джексон позирует в нарядах из новой коллекции, продемонстрировав ключевые тренды осени в casual-стиле: рубашки в полоску, брюки oversize с завышенной талией, ками-топы и кроп-жакеты в клетку.

Было интересно наблюдать за Пэрис, которая позирует перед камерой. Она была похожа на рок-звезду. У нее сложились отличные творческие отношения с фотографом. Мне очень понравилось, как на ней смотрится одежда из нашей новой коллекции,
– рассказал директор Penshoppe Джефф Басконии.

Пэрис Джексон призналась, что является поклонницей одежды в стиле 60-х и 70-х годов. Кроме того, для девушки важен комфорт в одежде. По ее словам, она благодарна бренда за творческую свободу и интересные съемки.


Пэрис Джексон для рекламнойкампании Penshoppe

Смотрите видео с Пэрис Джексон

 

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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