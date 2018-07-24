Дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной фигурой: фото

Старшая дочь актрисы Ольги Сумской – Антонина Паперная – засветила идеальную фигуру в спортивной форме. Снимок она опубликовала в своем блоге.

28-летняя Антонина Паперная активно занимается своей карьерой. Молодая актриса и модель продолжает сниматься в российских сериалах и фильмах, поэтому следит за своей фигурой.

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После рождения дочери Евы, которой скоро исполнится год, новоиспеченная мама все чаще появлялась на тренировках и восстанавливала свою стройную фигуру. Теперь же Тоня Паперная с легкостью может похвастаться идеальными формами. На своей странице в Instagram дочь Ольги Сумской засветила рельефный пресс и притягательное тело в спортивной форме.

По бургеру?

– с юмором она подписала фото.

Допис, поширений користувачем @tonya_papernaya 23 Лип 2018 р. о 4:49 PDT

Отметим, что Антонина Паперная родила дочь Еву от российского актера Владимира Яглыча. Пара не узаконила свои отношения, но, по информации СМИ, проживает вместе и воспитывает ребенка.