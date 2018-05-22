Дочь Суркиса похвасталась в сети фото с российскими звездами и "другом Путина"

Дочь экс-президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса Светлана отдыхает в компании российских артистов и часто ездит в страну-агрессора.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в Inastagram-аккаунте женщины.

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В частности, на фото с различных вечеринок украинку можно заметить в компании певицы Валерии и дизайнера Эммы Салимовой. Кроме того, дочь Суркиса показала фото с певцами Владом Топаловым, Эмином и телеведущим Андреем Малаховым.



Также, Светлана даже имеет снимок с голливудским актером, другом и сторонником Путина – Стивеном Сигалом.



Светлана Суркис и Стивен Сигал



Дочь Суркиса Светлана в компании певицы Валерии



Светлана Суркис с Владом Топаловым



Светлана Суркис в компании Валерии, Эммы Салимовой и Лизы Ющенко



Светлана Суркис с Андреем Малаховым



Светлана Суркис с подругами