Долгополов продолжил падение в рейтинге ATP

В обновленном рейтинге ATP произошли существенные изменения позиций сразу нескольких украинских теннисистов.

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский отныне занимает 133 строчку. Сергей добился прогресса на одну ступеньку.

Читайте также: Украинки Цуренко и Костюк установили личный рекорд в мировом рейтинге

Стаховского поддержал Артем Смирнов, который теперь занимает 528 место в рейтинге ATP.

Наибольший регресс в обновленном списке показал Александр Долгополов, который, потеряв целых 35 позиций, опустился на 295 место.

Первая десятка лучших теннисистов мира изменений не претерпела. По-прежнему лидирует Новак Джокович, второе место у Рафаэля Надаля. Тройку замыкает легендарный Роджер Федерер.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24