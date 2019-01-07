Долгополов продолжил падение в рейтинге ATP
В обновленном рейтинге ATP произошли существенные изменения позиций сразу нескольких украинских теннисистов.
Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский отныне занимает 133 строчку. Сергей добился прогресса на одну ступеньку.
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Стаховского поддержал Артем Смирнов, который теперь занимает 528 место в рейтинге ATP.
Наибольший регресс в обновленном списке показал Александр Долгополов, который, потеряв целых 35 позиций, опустился на 295 место.
Первая десятка лучших теннисистов мира изменений не претерпела. По-прежнему лидирует Новак Джокович, второе место у Рафаэля Надаля. Тройку замыкает легендарный Роджер Федерер.
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