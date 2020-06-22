Дом, который взорвался на Позняках, ночью от мародерства будет охранять полиция, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько людей уже отселили из разрушенного взрывом дома на Позняках, и судьба скольких его жителей до сих пор не известна. Также он призвал людей не пытаться без разрешения заходить в свои дома.
Последние новости о ситуации в Киеве на Позняках, где 21 июня взорвался дом, сообщили на сайте КГГА.
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В частности, мэр Кличко рассказал следующее:
- Пострадавшим жителям дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 город помощь оказывает, в том числе медицинскую и помощь едой.
- Переселить пока удалось 45 жителей – в один из столичных интернатов.
- Возле дома развернули палаточный городок, чтобы там могли находиться люди, которых еще не удалось переселить.
- Еще часть людей решили пожить у родственников и знакомых.
Спасатели будут работать круглосуточно и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях,
– заверил Кличко.
Чтобы не случился повторный обвал, дом укрепляют. Осматривают также и соседние дома.
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Мэр Киева заверил жителей дома, в котором произошел взрыв, что полиция будет круглосуточно охранять его, чтобы исключить мародерство. Поэтому не стоит пытаться без разрешения спасателей заходить в квартиры, даже в свои.