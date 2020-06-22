Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, сколько людей уже отселили из разрушенного взрывом дома на Позняках, и судьба скольких его жителей до сих пор не известна. Также он призвал людей не пытаться без разрешения заходить в свои дома.

Последние новости о ситуации в Киеве на Позняках, где 21 июня взорвался дом, сообщили на сайте КГГА .

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В частности, мэр Кличко рассказал следующее:

Пострадавшим жителям дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 город помощь оказывает, в том числе медицинскую и помощь едой.

Переселить пока удалось 45 жителей – в один из столичных интернатов.

Возле дома развернули палаточный городок, чтобы там могли находиться люди, которых еще не удалось переселить.

Еще часть людей решили пожить у родственников и знакомых.

К сожалению, под завалами еще могут быть люди – до сих пор неизвестна судьба трех жителей дома.

Спасатели будут работать круглосуточно и в них есть все необходимое оборудование для работы в таких условиях,

– заверил Кличко.

Чтобы не случился повторный обвал, дом укрепляют. Осматривают также и соседние дома.

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