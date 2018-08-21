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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Домашнее насилие и арсенал оружия: соседи харьковского стрелка рассказали детали его жизни

194 Читати новину українською

В полиции объявили новые подробности скандальной стрельбы в Харькове. Стрелком возле Харьковской мэрии оказался 47-летний безработный слесарь Александр Поярков. В мае из-за невыплаты зарплаты он уволился с работы, после чего начал злоупотреблять алкоголем и впал в депрессию.

Соседка Александра Андреевна, которая жила в одном доме с Александром Поярковым, знала его больше 10 лет. Она была знакома с его первой и второй женой.

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"Первую жену звали Светлана, они разошлись из-за того, что он пил. Он ее бил, даже с ножом за ней бегал", – рассказала соседка.

О втором браке соседи говорят, как о тихом и даже замкнутом. Не слышали ни ссор, ни попойки. В воскресенье же около 11 ночи их переполошили звуки, похожие на выстрелы. Оказалось, что именно в это время мужчина расстрелял свою жену.

По словам начальника Нацполиции Харьковской области Олега Беха, у женщины были огнестрельные ранения в левый глаз, челюсть, шею и на предплечье. Она закрывалась руками, когда он стрелял. Убитая, 41-летняя Наталья, работала в магазине, была вежливой и спокойной. Ее тело в спальне нашли родственники.

Родственники ей звонили на телефон, а она долго не отвечала. Они заволновались и приехали. Зайдя в квартиру, увидели труп,
– дополнила соседка.

В полиции говорят: женщина хотела развода, потому что муж уволился с работы и начал пить. Всего у экс-снайпера, который проходил службу еще в советские времена, в доме, где он проживал, правоохранители нашли целый арсенал оружия: это винтовка с прицелом, пистолеты кустарного производства и 750 патронов.

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Кроме того нашли даже профессиональный станок для изготовления оружия. Он стоял в спальне, накрытый одеялом. К дому прибыли на всякий случай и взрывотехники, они проверят территорию и дом, не осталось каких-либо взрывных опасных предметов.

Сейчас в полиции убеждены: после убийства жены мужчина бесцельно пешком пошел по городу. То, что именно он и напал на харьковскую мэрию, уже подтвердили доказательства - одинаковые гильзы и под админзданием, и в доме Пояркова.

Он после совершения преступления в отношении своей жены вышел из дома, и перемещаясь по городу, подошел к городскому совету, видимо, умысел возник внезапно,
– заявил Бех.

Сейчас это основная версия у следствия – патрульный и охранник стали случайными жертвами мужчины. Работник мэрии сейчас в реанимации, его состояние за ночь не ухудшилось. А с харьковским патрульным коллеги и семья будут прощаться 22 августа.

Теги: Полиция Новости Харькова Новости Украины Алкоголь Стрельба возле мэрии Харькова
Источник: 24 канал
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