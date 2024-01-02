В доме в Соломенском районе возгорание и дым: деблокировали 17 человек

В многоэтажном доме в Соломенском районе Киева произошло возгорание в результате ракетной атаки. Оттуда уже деблокировали 17 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает 24 Канал. Известно о 20 пострадавших.

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Сколько человек госпитализировали

В доме произошло возгорание и задымление. Медики госпитализировали 19 человек.

В доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек. 117 жителей вывели из дома. Пострадали в настоящее время 20 человек. 19 из них медики были госпитализированы. В здании возгорание и сильное задымление. Все службы работают на месте,

– сообщил Виталий Кличко.

Спасательные службы уже работают на месте происшествия.

Ракетный удар по Киеву: коротко

Утром 2 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что оккупанты запустили ракеты с Ту-95МС и МиГ-31К. Тревога в Киеве длилась около 4 часов. Только в 09:49 там сообщили об отбое.

В результате атаки часть жилых домов и других объектов оказалась без света. Известно о проблемах с электроэнергией в нескольких районах столицы. Речь идет о Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. Также иногда отсутствует давление в водопроводной сети.

Также ночью 2 декабря оккупанты запустили по Украине "Шахеды". В воздушных силах ВСУ отметили, что удалось уничтожить все 35 беспилотников.