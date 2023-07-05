Опасная тенденция, – Черник объяснил, насколько Трамп угроза для перспектив Украины

США с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оказывает всестороннюю поддержку нашему государству – политическую, финансовую и военную. Однако это может измениться, если к власти в Соединенных Штатах вернется Дональд Трамп.

Военный эксперт Петр Черник отметил, что Дональд Трамп имеет шансы во второй раз стать президентом США, ведь Соединенные Штаты сейчас стоят на пути большой идеологической самоизоляции. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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В США существует баланс власти

В США сегодня есть большая прослойка, которая поддерживает эти идеи и считает, что Соединенным Штатам уже нужно заботиться о самих себе, а не финансировать весь мир. И Трамп является выразителем этих интересов.

Однако он уже был президентом, и тогда у Украины конечно не было глобальной мегаподдержки, но все же она была,

– подчеркнул военный эксперт.

Также следует учитывать тот факт, что в США существует баланс власти. Несмотря на то, что Соединенные Штаты являются президентско-парламентским государством и президент страны решает очень многое, он уравновешен Госдепартаментом, Конгрессом и другими ветвями власти.

Петр Черник прокомментировал возможное сворачивание помощи Украине в случае президентства Дональда Трампа: смотрите видео

Даже если Трамп во второй раз станет президентом, абсолютного прекращения помощи Украине со стороны США не произойдет.

"Но вместе с тем это опасная тенденция, и нам нужно делать все возможное, чтобы точку в этой войне с нашим извечным врагом поставить в этом году, максимум – в следующем", – подчеркнул Петр Черник.

Дональд Трамп снова рвется к власти

Владимир Зеленский прокомментировал возможный приход к власти в Соединенных Штатах представителя республиканской партии Трампа. Президент отметил, что большинство в республиканской партии поддерживают Украину. Зеленский подчеркнул, что на выборах в США, которые пройдут в 2024 году, он не будет голосовать и "ничего не сможет сделать". Однако для Украины главное – не потерять поддержку двух крупных партий США – демократической и республиканской.

Трамп в свою очередь прокомментировал произошедший в России мятеж Пригожина. По его словам, "переворот" ослабил власть Путина, а потому США должны использовать этот момент для того, чтобы начать переговоры о "мирном решении" войны между Россией и Украиной.

Однако Трампу прежде чем рассуждать о судьбе Украины, стоило бы позаботиться о собственной, ведь ему грозит 400 лет тюрьмы. Минюст США обвиняет экспрезидента в том, что он хранил в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде очень важные документы. Речь идет об информации о ядерной программе США, потенциальной уязвимости Соединенных Штатов и их партнеров в случае нападения, докладах Пентагона и разведки.