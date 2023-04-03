Путин наконец захватит всю Украину, – Трамп выдал новое бессмысленное заявление
Экспрезидент США Дональд Трамп неоднократно дружелюбно высказывался по поводу российского диктатора Владимира Путина. Недавно Трамп снова оскандалился своим заявлением.
В интервью Fox News бывший президент заявил, что "прекрасно нашел общий язык" с Путиным.
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Трамп уверен, что Россия выиграет войну
Республиканец сказал, что если бы он остался на посту президента, то войны в Украине не было бы. Трамп уверен, что смог бы убедить бункерного диктатора не нападать на нашу страну.
Будь я президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что он бы не ворвался в Украину. Впрочем, он захватит всю Украину,
– выдал Трамп.
Бывший президент США сделал нелепое заявление: смотрите видео
Напомним, что недавно экспрезидент назвал Путина "умным человеком, который хотел мира". Он также заявил, что если война не решится до президентских выборов США, то начнется Третья мировая война, которая, вероятнее всего, будет ядерной.
Трампу грозит тюрьма: что известно
- Дональду Трампу может угрожать заключение из-за выплат бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс. Трамп мог дать ей деньги в рамках соглашения о неразглашении во время президентской кампании 2016 года.
- По предварительной информации, в начале 2018 года бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс за молчание. Его приговорили к 3 годам по обвинениям в ряде преступлений. Среди них – в незаконном расходовании средств, выделенных на предвыборную кампанию.
- Тогда Коэн подтвердил этот факт. Однако заметил, что это была собственная инициатива. Трамп якобы не просил его нарушать закон.
- Кроме того, экспрезидент может быть привлечен к ответственности за подстрекательство мятежа. В Вашингтоне 6 января 2021 года Конгресс должен был утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Впрочем, Дональд Трамп заверил, что у него в который раз украли выборы.
- Он призвал людей бороться за его победу. Тогда во время штурма Капитолия погибли 5 человек. Среди них, в частности, один полицейский.