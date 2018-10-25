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      "Донбасс" одержал волевую победу над "Динамо"

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      "Донбасс" обыграл "Динамо"
      "Донбасс" обыграл "Динамо" / УХЛ

      В Дружковке состоялся заключительный матч 12-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и МХК "Динамо". Ранее команды встречались между собой 16 октября, и тот матч завершился победой харьковчан 4:1.

      "Донбасс" – "Динамо" 5:3 (1:1; 1:1. 3:1)
      Шайбы      : 0:1 Кобиков (Максименко), 1:05. 1:1 Коренчук (Сильницкий, Кузьмик – больш.), 15:36. 1:2 Кобиков (Максименко), 36:01. 2: 2 Кузьмик (Сильницкий), 39:28. 3: 2 Коренчук (Сильницкий, Лялька – больш.), 48:36. 4:2 Игнатенко (Лялька, Кирющенков), 49:51. 5: 2 Луговой (Коренчук), 50:13. 5: 3 Максименко (Худяков, Матвиенко –больш.), 56:57

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      Первыми шайбу в свои ворота на старте игры пропустили дончане – Сергей Кузьмик неудачно подвел шайбу перед Богданом Дьяченко, и игровой снаряд опустился точно за спину голкипера "Донбасса". После этого хозяева пошли вперед всеми силами, и на 16-й минуте сравняли счет благодаря точному броску Ильи Коренчука.

      Во втором периоде МХК "Динамо" вновь вышел вперед – Руслан Максименко выиграл вбрасывание в зоне атаки, а Артем Кобиков мощным броском пробил Богдана Дьяченко. Через 3 минуты дончане снова сравняли счет, когда Сергей Кузьмик реабилитировался за ошибку в первом периоде.

      В середине третьего периода "динамовцы" посыпались, и трижды пропустили: по одной шайбе забросили Илья Коренчук, Дмитрий Игнатенко и Владислав Луговой. Харьковчане смогли ответить точным броском Руслана Максименко, который установил итоговый счет – 5:3.

      Таким образом, "Донбасс" сократил отставание от 1-2 места до 6 очков, а МХК "Динамо" остается на 4 месте с 9 очками.

      Свой следующий матч харьковчане проведут 27 октября в 13:50 против "Днепра", а дончане в тот же день в 17:00 сыграют с "Белым Барсом".

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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