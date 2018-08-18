"Донбасс" одержал волевую победу над сборной Беларуси U-20 на Кубке Салея

Донецкий "Донбасс" выиграл третий матч на Кубке Руслана Салея в Беларуси. В шестом туре группового этапа чемпион Украины одержал волевую победу над молодежной сборной Беларуси (U-20).

В первом периоде команды обменялись голами. На шайбу Ильи Криловича в большинстве ответил Илья Смирнов после передачи Виталия Ляльки.

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Во втором периоде зрители голов не увидели, а в последней двадцатиминутке "Донбасс" дожал соперника. За шесть минут до конца основного времени Виталий Кирющенков оказался самым расторопным на пятаке и протолкнул шайбу в ворота.

Практически сразу после этого Беларусь U-20 получила возможность сравнять счет в большинстве, но пропустила сама. Сергей Карпенко и Александр Костиков убежали на свидание с вратарем и прекрасно воспользовались своим шансом.

Последняя шайба в этом матче была заброшена уже в пустые ворота белорусов – дубль оформил Смирнов.

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Свой следующий матч "Донбасс" проведет 20 августа против "Динамо-Молодечно".

"Донбасс" – Беларусь U-20 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 Крилович (Филяев, Балтрук – более.), 9:45, 1:1 Смирнов (Лялька), 19:35, 2:1 Кирющенков (Коренчук, Кузьмик), 53:35, 3:1 Костиков (Карпенко – менее), 56:40, 4:1 Смирнов (Лялька – ПВ), 57:56.

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