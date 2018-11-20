"Донбасс" поиздевался над "Ледяными Волками" в матче УХЛ

В Дружковке состоялся первый матч 18-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Ледяными Волками". Несмотря на то, что киевская команда выставила на матч лишь 12 полевых игроков, вряд ли кто-то ожидал, что встреча станет легкой прогулкой для дончан.

"Донбасс" – "Ледяные Волки" 11:2 (4:0, 1:1, 6:1)

Шайбы: 1:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 1:25. 2:0 Карпенко (Денискины, Чердак), 5:07. 3:0 Кукла (Гончаров – больш.), 12:32. 4:0 Кузьмик (Коренчук, Кирющенков), 17:19. 4:1 Шабанов (Н. Дворник), 30:12. 5:1 Новиков (Костиков, Захаров), 32:31. 6:1 Новиков (Свищев), 43:28. 7:1 Кирющенков (Коренчук, Кузьмик), 45:18. 8:1 Денискин (Чердак – меньш.), 46:21. 9:1 Костиков – меньш., 48:58. 9:2 Федосов (Н. Дворник, Шапиро), 53:49. 10:2 Костиков (Лялька, Гончаров – больш.), 56:20. 11:2 Мостовой (Чердак – меньш.), 58:36.

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Однако уже на 2-й минуте встречи счет открыл форвард "Донбасса" Сергей Кузьмик. Вслед за ним по разу отличились Севастьян Карпенко и Виталий Лялька, а счет на табло по итогам первой двадцатиминутки установил все тот же Сергей Кузьмик – 4:0.

На второй период "Ледяные Волки" вышли куда более настроенными: Никита Шабанов сократил разрыв в счете, но через пару минут Никита Новиков восстановил паритет.

Третий период также начался с шайбы Никиты Новикова, после чего еще один гол киевлянам "отгрузил" Виталий Кирющенков. После этой шайбы "волки" потеряли весь свой пыл, и еще дважды пропустили, играя в большинстве.

После успешной контратаки в исполнении Ивана Федосова, "Донбасс" смог отличиться в воротах Виталия Власенко еще дважды. Сначала свой второй гол в матче забил Александр Костиков, а точку в матче поставил Денис Мостовой, который забросил третью шайбу своей команды в матче в меньшинстве.

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Уверенная победа "Донбасса" 11:2, и в следующий раз команды встретятся снова друг против друга – но на этот раз уже в Киеве, 25 ноября.

Следующий матч регулярного чемпионата состоится в среду, 21 ноября. В 18:30 "Кременчуг" примет МХК "Динамо".

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