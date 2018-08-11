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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Донбасс" проиграл второй матч на Кубке Салея-2018

30 Читати новину українською
ХК "Донбасс"
ХК "Донбасс"

Донецкий "Донбасс" потерпел поражение в своем третьем поединке на Кубке Салея.

В игре против вице-чемпиона Беларуси, минской "Юности", дончане дали бой в первом периоде, но позволили сопернику переиграть себя во второй 20-минутке, пишет Xsport.

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Лучшим игроком встречи стал форвард "Юности" Эдуард Гринь, который оформил хет-трик.

Следующий поединок на Кубке Салея "Донбасс" сыграет в воскресенье, 12 августа, на "домашней" арене в Бобруйске. Соперником команды Юлиуса Шуплера станет жлобинский "Металлург", который пока не выиграл ни одного поединка.

"Юность" (Минск, Беларусь) – "Донбасс" (Донецк, Украина) 6:2 (3:2, 3:0, 0:0)

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Теги: Новости спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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