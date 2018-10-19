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      "Донбасс" с уверенной победы стартовал на Континентальном кубке

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      В латвийской Риге стартовал второй раунд Континентального кубка IIHF. В стартовом матче чемпион Украины донецкий "Донбасс" сыграл против лучшей команды Испании "Чури Урдин" из Сан-Себастьяна.

      "Чури Урдин – - "Донбасс" 2:6 (0:2, 2:3, 0:1)
      Шайбы      : 0:1 – Чердак (Карпенко, Луговой) – 2:53, 0:2 – Кузьмик (Коренчук) – 14:32, 0:3 – Коренчук (Сильницкий – более.) - 21:54, 0:4 – Новиков (Костиков, Денискин) – 24:21, 1:4 – Аррарас (Забалла) – 24:49, 2:4 – Альберда (Махачек, Хименез) – 25:36, 2:5 – Романенко (Кирющенков, Сильницкий – более.) – 29:39, 2:6 – Чердак (4х4) – 40:18

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      Команда Юлиуса Шуплера активно начала поединок, и уже на третьей минуте счет смог открыть Владимир Чердак. Не уменьшая темпов, донецкий клуб продолжил атаковать, но переиграть Андер Алькаина удалось лишь еще один раз. Отличился Сергей Кузьмик. Под конец первого периода испанская команда получила полторы минуты большинства 5х3, но защита "Донбасса" во главе с Богданом Дьяченко смог выстоять.

      Впервые в меньшинстве "Чури Урдин" оказался на старте второй 20-минутки. Илье Коренчуку понадобилось 33 секунды, чтобы уехать на выгодную позицию для броска и переиграть вратаря. Далее команды устроили результативную перестрелку, забросив по две шайбы, самой зрелищной из которых стала пятая шайба "Донбасса" от Владимира Романенко. Защитник реализовал второе большинство своей команды броском с практически нулевого угла.

      В конце второго периода испанцы жестко сыграли против Чердака, разбив нос. Иманол Ласьен получил за свой грязный прием 5+20, которые перенеслись уже на заключительную треть игры. Владимир смог отомстить сопернику по-спортивному: выйдя на лед, Чердак смог забросить шайбу уже на 18-й секунде нового периода. В концовке матча Виталий Кукла получил большой штраф до конца игры, дончанам пришлось больше внимания уделить обороне, что удалось до финальной сирены счет не изменился – 6:2 в пользу "Донбасса".

      Следующий матч "Донбасс" проведет 20 октября. В 14:00 донецкий клуб начнет игру против исландского "Викингара".

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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