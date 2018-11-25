"Донбасс" в напряженной борьбе победил "Ледяных Волков"

В Киеве матчем между "Ледяными Волками" и "Донбассом" завершился 19 тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги.

"Ледяные Волки" – "Донбасс" 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Шайбы: 1:0 Шапиро (Забулонов, Фроленко), 4:58. 1:1 Коренчук, 9:19. 1:2 Романенко (Захаров), 11:55. 1:3 Романенко (Захаров, Денискин – больш.), 29:03. 1:4 Романенко (Захаров), 31:55. 2:4 Шабанов (Чикида), 33:02. 3:4 Фроленко, 39:18. 3:5 Луговой (Коренчук), 44:46. 4:5 Шапиро (Шабанов), 45:52. 4:6 Мазур (Коренчук, Кирющенков), 50:17

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Поединок киевляне начали очень уверенно и, к удивлению болельщиков, усилиями Соломона Шапиро открыли счет в матче. Однако уже к концу первого периода дончане смогли не только сравнять счет, но и завладеть минимальным преимуществом благодаря точным броскам Ильи Коренчука и Владимира Романенко.

Во втором периоде Владимир Романенко забросил еще дважды, оформив таким образом хет-трик. Но преимущество дончане удержать не смогли – Никита Шабанов и Кирилл Фроленко сократили отставание "Волков" до минимального – 3:4.

В третьей двадцатиминутке дончане смогли навязать сопернику свою игру и еще дважды поразить ворота Никиты Глотова – Владислав Луговой и Вадим Мазур увеличили свой бомбардирский счет. "Волки" же ответили лишь точным броском Соломона Шапиро.

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"Донбасс" выиграл в Киеве в крайне непростом поединке и продолжает подготовку к матчу против "Белого Барса", который состоится 27 ноября. "Ледяных Волков" же днем ​​позже предстоит выезд в "Кременчуг" в рамках 20-го тура регулярного чемпионата.

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