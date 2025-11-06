Силы обороны отработали очень успешно, а 90% дронов достигли цели. Как отметил в эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, именно это является более действенным, чем любые заявления.

Как удар по Донецку повлияет на способности врага?

Работа, которую выполняли Силы обороны, начиная с 2022 года, когда они "прореживали" российскую ПВО, – дала свои плоды. Стоит напомнить, что ГУРовцы даже высаживались на оккупированный Крымский полуостров.

Мы видим, что Россия как на оккупированных территориях, так и на своей земле – не способна себя защитить. Теперь ПВО сконцентрирована в Москве в несколько рядов, потому что есть паника среди высшего российского военно-политического руководства.

Такие удары дают нам конкретные математические показатели. Говорится о том, что на этой базе, скорее всего, хранили около тысячи готовых "Шахедов", а также полторы тысячи боевых частей для производства будущих,

– подчеркнул Дмитрий Жмайло.

Если с января по октябрь 2025 года россияне в среднем применяли в месяц 4400 "Шахедов", то одним ударом удалось "отминусовать" более 1/4 возможностей россиян.

Конечно, у них есть запасы, потому что они производят около 175 единиц в день. Но сюда также входят так называемые "дроны-обманки", хотя с этими "Герберами" также приходится воевать нашим Воздушным силам.

Можем сказать, что запасы врага понемногу уменьшаются, по крайней мере на этом направлении. Ведь после удара не фиксировали пусков, также было поражено важную инфраструктуру, в частности помещения, командные пункты для управления "Шахедами",

– добавил Дмитрий Жмайло.

Ранее говорилось о расстоянии примерно 70 километров, сейчас оно увеличивается, ведь россияне постоянно совершенствуются с помощью Китая и КНДР. Поэтому однозначно это достаточно результативный удар, который повлияет как минимум на Донецкое направление.

Какие еще удары удалось нанести?