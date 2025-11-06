Сили оборони відпрацювали дуже успішно, а 90% дронів досягли цілі. Як зауважив в ефірі 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, саме це є дієвішим, ніж будь-які заяви.

Дивіться також Висихають навіть озера в парках: Донецьк та Маріуполь на межі катастрофи

Як удар по Донецьку вплине на спроможності ворога?

Робота, яку виконували Сили оборони, починаючи з 2022 року, коли вони "проріджували" російську ППО, – дала свої плоди. Варто нагадати, що ГУРівці навіть висаджувалися на окупований Кримський півострів.

Ми бачимо, що Росія як на окупованих територіях, так і на своїй землі – не здатна себе захистити. Тепер ППО сконцентрована в Москві в декілька рядів, тому що є паніка серед вищого російського військово-політичного керівництва.

Такі удари дають нам конкретні математичні показники. Мовиться про те, що на цій базі, скоріш за все, зберігали близько тисячі готових "Шахедів", а також півтори тисячі бойових частин для виробництва майбутніх,

– підкреслив Дмитро Жмайло.

Якщо з січня по жовтень 2025 року росіяни в середньому застосовували на місяць 4400 "Шахедів", то одним ударом вдалося "відмінусувати" понад 1/4 спроможностей росіян.

Звісно, у них є запаси, тому що вони виробляють близько 175 одиниць на день. Але сюди також входять так звані "дрони-обманки", хоча з цими "Герберами" також доводиться воювати нашим Повітряним силам.

Можемо сказати, що запаси ворога потроху зменшуються, принаймні на цьому напрямку. Адже після удару не фіксували пусків, також було уражено важливу інфраструктуру, зокрема приміщення, командні пункти для управління "Шахедами",

– додав Дмитро Жмайло.

Раніше мовилось про відстань приблизно 70 кілометрів, зараз вона збільшується, адже росіяни постійно удосконалюються з допомогою Китаю і КНДР. Тому однозначно це досить результативний удар, який вплине щонайменше на Донецький напрямок.

Яких ще ударів вдалося завдати?