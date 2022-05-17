Донетчина под постоянными массированными обстрелами: снова обесточена Красногоровка
Вооруженные силы России совершают обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области. Ночные удары россиян привели к обесточиванию города Красногоровка.
За сутки погибли 8 человек
О ситуации в Донецкой области 24 канала сообщили в Донецкой областной военной администрации. Там заявили, что вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами.
Кстати Россияне могут рваться в Славянск, потому что в Донецкой области катастрофа с водой, – Арестович
В результате вражеских обстрелов есть раненные и погибшие. Только за минувшие сутки 8 человек погибли и еще 6 получили ранения.
Также сообщается, что в течение 16 мая было повреждено:
- 32 жилых дома;
- школа;
- институт;
- 9 промышленных объектов.
Вооруженные силы России не прекратили обстрел и 17 мая. В результате ночных обстрелов снова обесточен город Красногоровка. Там спасатели пытаются восстановить свет.
В Донецкой ОВА добавили, что продолжаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, однако наши защитники контролируют ситуацию.
Последние новости из Донбасса
- Вооруженные силы России не прекращают обстреливать Донетчину. 16 мая российские оккупанты ударили по Донетчине авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате атак погибли 6 человек, ранены – 12. Всего российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов.
- В Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты обстреливают Донетчину из всего спектра вооружения и хотят истощить наших военных.
- Также в Генштабе информировали, что враг планирует восстановить наступление на Славянском направлении. Там оккупанты осуществляют доукомплектование силами подразделений из состава 20-й общевойсковой армии.
- В то же время в Институте по изучению войны считают, что Россия может отказаться от захвата Донбасса и сосредоточиться на Луганской области.
- Глава Донецкой ОВА сообщал, что войска агрессора беспощадно обстреливают Донецкую область. Только за 16 мая погибли 9 гражданских.
- Следует отметить, что 16 мая группировка Объединенных сил отразила сразу 11 атак россиян на Донбассе. Наши защитники уничтожили много вражеской техники.
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