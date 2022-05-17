Донетчина под постоянными массированными обстрелами: снова обесточена Красногоровка

Вооруженные силы России совершают обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области. Ночные удары россиян привели к обесточиванию города Красногоровка.

За сутки погибли 8 человек

О ситуации в Донецкой области 24 канала сообщили в Донецкой областной военной администрации. Там заявили, что вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами.

Кстати Россияне могут рваться в Славянск, потому что в Донецкой области катастрофа с водой, – Арестович

В результате вражеских обстрелов есть раненные и погибшие. Только за минувшие сутки 8 человек погибли и еще 6 получили ранения.

Также сообщается, что в течение 16 мая было повреждено:

32 жилых дома;

школа;

институт;

9 промышленных объектов.

Вооруженные силы России не прекратили обстрел и 17 мая. В результате ночных обстрелов снова обесточен город Красногоровка. Там спасатели пытаются восстановить свет.

В Донецкой ОВА добавили, что продолжаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, однако наши защитники контролируют ситуацию.

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