Решение запустить еще 2 рейса приняли из-за увеличения популярности этого направления движения. Ранее Укрзализныця добавила более 10 поездов, следующих к украинским морским курортам.

К теме Поезд к морю: Укрзализныця запускает дополнительные рейсы в Одессу

Как будет курсировать поезд из столицы

Укрзализныця запускает новый поезд Интерсити № 761/762 Киев – Одесса. Он будет курсировать по такому расписанию:

поезд будет отправляться из Киева 19 июня в 6:15 и прибывать в Одессу в 14:01;

в обратном направлении поезд отправится из Одессы 19 июня в 15:31 и прибудет в столицу в 22:57.

Дополнительные рейсы из Харькова в Одессу

Кроме того, Укрзализныця запускает новый ночной скоростной поезд № 242/241 Одесса – Харьков. Из Одессы в Харьков он будет отправляться 17, 21, 24 и 28 июня. В обратном направлении – 18, 22, 25, 29 июня.

Расписание движения поезда № 242/241 Одесса – Харьков:

из Харькова поезд будет отправляться в 17:36 и прибывать в Одессу в 8:54;

из Одессы поезд будет отправляться в 23:37 и прибывать в Харьков в 14:59.

Поезда к морю: главное

Ранее Укрзализныця уже запустила 11 дополнительных поездов, которые имеют сообщение с Одессой, Геническом и Бердянском. В частности, первый рейс поезда из Лисичанска в Одессу состоялся еще 3 июня.