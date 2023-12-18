"Транспортный гордиев узел": в Польше говорят, что решить протест перевозчиков очень тяжело

Пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин" снова заблокирован. Об этом стало известно 18 декабря после трех дня.

Поляки обещают пропускать по одному грузовику в час. Автобусы и гуманитарная помощь смогут проехать беспрепятственно.

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В чем проблема с разблокировкой границы

Украина надеялась на Дональда Туска, обещавшего разрешить кризис на границе, когда станет премьером. Но новый министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак говорит, что протест польских перевозчиков – это настоящий транспортный гордиевый узел. И он затягивается из-за бездействия предыдущей власти.

Какие планы польской власти по разрешению конфликта

Возможно, совместное заседание Еврокомиссии и Украины 18 декабря сможет что-нибудь решить. Польша является наблюдателем с правом голоса.

Это впервые мы вообще можем начать обсуждать соглашение о либерализации транспорта. Мы знаем, что это соглашение является яблоком раздора, из-за чего перевозчики протестуют на границе,

– объясняет Климчак.

Также состоится встреча министров транспорта обеих стран, Климчака и Александра Кубракова.

Польский министр уверяет: каждый день проводит переговоры с протестующими. Пока ищут "общий знаменатель, исходя из которого можно хотя бы приостановить акцию протеста".

Почему перевозчики до сих пор блокируют польско-украинскую границу