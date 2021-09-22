Военный получил ранение в Горном, в Донецкой области. Ему оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в больницу Днепра.
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По словам медика Сергея Рыженко, именно в областной клинической больнице имени Мечникова боец провел "самые длинные часа лекарственных переживаний и решений".
Провел в коме 10 дней
Военнослужащий Андрей – родом из Львовской области. На фронте он получил пулевое диаметральное ранение головы на вылет. Далее было 23 дня в реанимации и 10 дней в коме. Парень – сирота, его самым близким человеком является сестра Ольга. Именно ее имя он десятки раз повторял.
Первая мысль – шансов нет. Реаниматологи, нейрохирурги, операции и выхаживания, волонтеры из Днепра и Львова – все в Мечникова до упора боролись за жизнь Андрея,
– отметил Рыженко.
Наконец, раненого перевели в госпиталь, динамика выздоровления – положительная. В ближайшее время его планируют отправить на реабилитацию во Львов.
Текст сообщению Сергея Рыженко в фейсбуке:
Трепетные минуты прощания…Трогательно, когда нянечки, медсестры, волонтеры и врачи провожают бойца, вернувшегося с того света. Это как рождение новой жизни.
Какая она будет дальше? Самые долгие часы врачебных переживаний и решений он провел в Мечникова. 23 дня в реанимации, 10 дней в коме. Пулевое диаметральное ранение головы на вылет. Первая мысль – шансов нет.
Реаниматологи, нейрохирурги, операции и выхаживания, волонтеры из Днепра и Львова – все в Мечникова до упора боролись за жизнь Андрея. Единственный и самый близкий человек у него - сестра Оля. Ее имя он повторял в бреду десятки раз за сутки. Андрея с положительной динамикой перевели в госпиталь. Выполняет команды, скоро уедет на реабилитацию во Львов. P.S.: Огромная благодарность Настоящим волонтерам за материнскую заботу. Спасибо Тетяна Ігор Бондар (Днепр) и львовским волонтерам, которые присылали зондовое и парентеральное питание.