Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что вода в Каховском водохранилище опускается до критической отметки. По его словам, после того, как эта вода достигнет этой отметки, хранилище прекратит свое существование.

Несмотря на это, Сирота отметил, что государство делает все, чтобы минимизировать ущерб. После деоккупации Левобережья Херсонской области Укргидроэнерго будет готов сразу сделать перемычку у дамбы.

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Вода достигает критической отметки

Гендиректор Укргидроэнерго заметил, что вода в водохранилище продолжает опускаться до критической отметки. После этого она не будет набираться выше разрушенной Каховской ГЭС.

Мы доходим до критической отметки – 12,7 метра,

– подчеркнул Сирота.

Он отметил, что в настоящее время Укргидроэнерго вместе с проектным институтом разрабатывают решения по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. По его мнению, говорится о срочном строительстве перекрытия в верхней части водоема.

"Это потребует около двух месяцев", – сказал он.

Сирота также рассказал, что специалисты определяют, какое именно оборудование, машины и механизмы нужны для ремонта станции. Он отметил, что все материалы уже готовят, а также обсчитывают их стоимость.

В заключение гендиректор Укргидроэнерго заверил, что разработка и строительство ГЭС будет полностью украинским. Ведь у Украины достаточно сил, возможностей и современных технологий.