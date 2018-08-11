17:43
11 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 12°C
  • воскресенье
    26°C 16°C
  • понедельник
    27°C 12°C
  • вторник
    32°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев собрался на войну. Загадочная Захарова
Вєсті Кремля
21:25, 10 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, 10 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Достижения Усика – заслуга Анатолия Ломаченко, – промоутер

88 Читати новину українською
Олександр Усик
Олександр Усик

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк считает, что громкая победа над Муратом Гассиевым совсем не была легкой.

Также Красюк раскрыл все секреты успеха Александра Усика.

Читайте также: Российский боксер хочет отобрать у Усика все пояса

Да, бой выглядит односторонним, но это совсем не так. Результат боя мог измениться за десятую долю секунды. Если бы Усик остановился перед Гассиевым на мгновение после атаки, схватка легко могла пойти по совсем другому сценарию. Движение Усика – заслуга профессора бокса Анатолия Ломаченко. Благодаря ему мы были уверены в своих силах от старта тренировочного лагеря и до конца 12 раунда, – цитирует промоутера Boxingscene.com.

После победы над Гассиевым команда Усика договорилась о встрече с британцем Тони Белью. Бой пройдет в Великобритании 10 ноября.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

Теги: Бокс Александр Усик Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
сегодня, 16:02 В Крыму пока еще не так, как в Грузии: когда начнут жечь города
Блог Медіа
Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
сегодня, 15:00 Провал судової реформи: як за потрібне владі рішення суддя отримує квартиру в столиці
Роман Маселко
Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
сегодня, 13:00 Вибухи у Калинівці та Балаклії: чому владі вигідна утилізація боєприпасів тільки на папері
Роман Семенуха
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
сегодня, 12:05 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I
Ілля Кенігштейн
Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь
сегодня, 10:00 Путешествия по Украине: самые живописные места Одесской области, которые запомнятся на всю жизнь
Юлія Михайлова
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Сборная Чехии вышла вперед в теннисном противостоянии с аргентинцами
 16 сентября 2012 , 14:53
Формула-1: Де ла Росе останется боевым пилотом в следующем году
 18 октября 2012 , 18:09 1
Месси готов вернуться на поле
 15 октября 2013 , 09:05
Никулаэ: В Луганске я видел чеченцев с оружием
 4 июля 2014 , 10:25
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук