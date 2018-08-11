Достижения Усика – заслуга Анатолия Ломаченко, – промоутер

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк считает, что громкая победа над Муратом Гассиевым совсем не была легкой.

Также Красюк раскрыл все секреты успеха Александра Усика.

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Да, бой выглядит односторонним, но это совсем не так. Результат боя мог измениться за десятую долю секунды. Если бы Усик остановился перед Гассиевым на мгновение после атаки, схватка легко могла пойти по совсем другому сценарию. Движение Усика – заслуга профессора бокса Анатолия Ломаченко. Благодаря ему мы были уверены в своих силах от старта тренировочного лагеря и до конца 12 раунда, – цитирует промоутера Boxingscene.com.

После победы над Гассиевым команда Усика договорилась о встрече с британцем Тони Белью. Бой пройдет в Великобритании 10 ноября.

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