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      Довыборы в Раду: почему начали сниматься кандидаты от "Слуги народа"

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      Кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук прекратила участие в довыборах в Харьковской области. Ее решение поддержал Высший совет партии. Однако свою поддержку выразили экс-главе Харьковской ОГА – Юлии Светличной. О чем свидетельствует такое решение партии, – узнавала журналистка 24 канала.

      Неутешительные рейтинги

      Виктория Алексейчук отказалась от участия в довыборах в Раду по 179 округу. Как пояснили в спресс-службе "Слуги народа" такое решение вызвано реальной поддержкой людей. Баллотироваться будет бывшая глава Харьковской области Юлия Светличная.

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      В сообщении пресс-службы "Слуги народа" говорится о том, что Светличная действительно является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами. "Это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги Народа" останавливать такого специалиста на пути к Верховной Раде или как-то препятствовать, – написали в Facebook "Слуги народа".

      Рада, довибори в Раду
      Довыборы в Раду свидетельствуют о кадровый "голод" в провластной партии / Фото 24 канала

      По мнению политолога Алексея Кошеля, снятие кандидатуры представителя "Слуги народа" в Харькове имеет вполне логичное объяснение. Почти неделю назад, были обнародованы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", где указывались разгромные показатели для провластного кандидата. Речь шла об отставании в 5 раз от лидера избирательной гонки.

      Такое поражение могло стать весьма существенным имиджевым ударом по партии. Поэтому, и решили снять своего кандидата с предвыборной гонки. Таким образом избежали возможных скандалов, связанных с выборами 15 марта,
      – отмечает Алексей Кошель.

      Кадровый дефицит

      Политический эксперт Максим Вознюк говорит, что не стоит делать поспешных выводов вроде того, что партия власти "слила" округ.

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      Скорее, причиной снятия кандидатуры Виктории Алексейчук на промежуточных выборах в 179 округе стали преимущественно ошибки, которые допустила сама партия "Слуга народа".

      Власть в очередной раз доказала то, что она находится в условиях острого кадрового дефицита, и продемонстрировала неспособность адекватно подбирать кандидатуры,
      – замечает Максим Вознюк.

      Самая рейтинговая сейчас партия "Слуга народа" выставила явно слабую кандидатуру Виктории Алексейчук в 179 округе. Вознюк напоминает, что на досрочных выборах в ВР прошлого года Алексейчук уже провалила кампанию на 174 округе Харьковщине и проиграла опытному самовыдвиженцу, представителю так называемой старой политической элиты Александру Фельдману.

      довибори в Раду, Світична, довибори в Харківській області
      Имидж Зеленского "помог" многим попасть в Раду / Фото gettyimages.com

      Во-вторых, добавляет Вознюк, "Слуга народа" как партия развивается очень медленно. По информации эксперта, у "Слуги народа" до сих пор нет ни одной местной ячейки, в партии официально не трудоустроен ни один человек. Для самой рейтинговой политической силы, партии власти, которая должна уже сейчас быть готовой во всеоружии к местным выборам, – это недопустимо. Ибо отсутствие разветвленной структуры партии, способной организовать кампанию и обеспечить кандидатов в каждом населенном пункте, – очень существенный минус. На внеочередных выборах в Верховную Раду прошлого года партия "Слуга народа", что существовала только на бумаге, людей набирали в спешке, устав и программу писали "на колене", – но она умудрилась только на одном бренде Зеленского и его харизме взять монобільшість в парламенте. Однако ситуация на промежуточных выборах в 179 округе доказывает, что с приближением местных выборов одного имени Зеленского уже недостаточно для того, чтобы "въехать во власть".

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      "Снятием кандидатуры Алексейчук партия власти создала прецедент и продемонстрировала местным элитам, что позиции власти в регионах не такие уж и крепкие. Это – дополнительный тревожный звоночек для "Слуги народа" перед местными выборами", – убежден Вознюк.

      Что нужно знать о довыборах в Харьковский области:

      • 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 179 Харьковской области.
      • Это решение ЦИК принял из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил Харьковскую область.
      • Партия власти "Слуга народа" на эти выборы делегировала Викторию Алексейчук, которая на внеочередных выборах 21 июля 2019 года баллотировалась в Раду по 174 округу в Харькове.
      • Также в парламент идет бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.
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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости политики Публикации Слуга народа Новости Украины Статьи Владимир Зеленский Местное самоуправление Местные выборы 2020
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