Довыборы в Раду: почему начали сниматься кандидаты от "Слуги народа"

Кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук прекратила участие в довыборах в Харьковской области. Ее решение поддержал Высший совет партии. Однако свою поддержку выразили экс-главе Харьковской ОГА – Юлии Светличной. О чем свидетельствует такое решение партии, – узнавала журналистка 24 канала.

Неутешительные рейтинги

Виктория Алексейчук отказалась от участия в довыборах в Раду по 179 округу. Как пояснили в спресс-службе "Слуги народа" такое решение вызвано реальной поддержкой людей. Баллотироваться будет бывшая глава Харьковской области Юлия Светличная.

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В сообщении пресс-службы "Слуги народа" говорится о том, что Светличная действительно является опытным управленцем с конкретными успешными кейсами. "Это не просто слова. Это измеряется реальной поддержкой людей на Харьковщине. Было бы стратегической ошибкой для "Слуги Народа" останавливать такого специалиста на пути к Верховной Раде или как-то препятствовать, – написали в Facebook "Слуги народа".



Довыборы в Раду свидетельствуют о кадровый "голод" в провластной партии / Фото 24 канала

По мнению политолога Алексея Кошеля, снятие кандидатуры представителя "Слуги народа" в Харькове имеет вполне логичное объяснение. Почти неделю назад, были обнародованы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", где указывались разгромные показатели для провластного кандидата. Речь шла об отставании в 5 раз от лидера избирательной гонки.

Такое поражение могло стать весьма существенным имиджевым ударом по партии. Поэтому, и решили снять своего кандидата с предвыборной гонки. Таким образом избежали возможных скандалов, связанных с выборами 15 марта,

– отмечает Алексей Кошель.

Кадровый дефицит

Политический эксперт Максим Вознюк говорит, что не стоит делать поспешных выводов вроде того, что партия власти "слила" округ.

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Скорее, причиной снятия кандидатуры Виктории Алексейчук на промежуточных выборах в 179 округе стали преимущественно ошибки, которые допустила сама партия "Слуга народа".

Власть в очередной раз доказала то, что она находится в условиях острого кадрового дефицита, и продемонстрировала неспособность адекватно подбирать кандидатуры,

– замечает Максим Вознюк.

Самая рейтинговая сейчас партия "Слуга народа" выставила явно слабую кандидатуру Виктории Алексейчук в 179 округе. Вознюк напоминает, что на досрочных выборах в ВР прошлого года Алексейчук уже провалила кампанию на 174 округе Харьковщине и проиграла опытному самовыдвиженцу, представителю так называемой старой политической элиты Александру Фельдману.



Имидж Зеленского "помог" многим попасть в Раду / Фото gettyimages.com

Во-вторых, добавляет Вознюк, "Слуга народа" как партия развивается очень медленно. По информации эксперта, у "Слуги народа" до сих пор нет ни одной местной ячейки, в партии официально не трудоустроен ни один человек. Для самой рейтинговой политической силы, партии власти, которая должна уже сейчас быть готовой во всеоружии к местным выборам, – это недопустимо. Ибо отсутствие разветвленной структуры партии, способной организовать кампанию и обеспечить кандидатов в каждом населенном пункте, – очень существенный минус. На внеочередных выборах в Верховную Раду прошлого года партия "Слуга народа", что существовала только на бумаге, людей набирали в спешке, устав и программу писали "на колене", – но она умудрилась только на одном бренде Зеленского и его харизме взять монобільшість в парламенте. Однако ситуация на промежуточных выборах в 179 округе доказывает, что с приближением местных выборов одного имени Зеленского уже недостаточно для того, чтобы "въехать во власть".

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"Снятием кандидатуры Алексейчук партия власти создала прецедент и продемонстрировала местным элитам, что позиции власти в регионах не такие уж и крепкие. Это – дополнительный тревожный звоночек для "Слуги народа" перед местными выборами", – убежден Вознюк.

Что нужно знать о довыборах в Харьковский области: