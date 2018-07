Дождь сквозь слезы: фестиваль UPark Festival 2018 в фото

На сцене фестиваля UPark Festival 2018, который завершился 26 июля, впервые в Украине выступили британские легенды Gorillaz и Massive Attack.

За два дня фестиваля его лайн-ап объединил артистов, которых сегодня не услышишь на украинском радио, но именно они задают направление культурного развития.

Свою музыку представили Massive Attack, Gorillaz, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, YUKO и ONUKA.

После выступления музыкантов можно было встретить прямо под сценой – уже в роли гостей: группа ONUKA слушала Bonobo, а музыканты Bonobo поддержали Massive Attack. Вместе в толпе и Джамала, Сергей Жадан, Святослав Вакарчук.

Все они здесь были и в первый день, когда, несмотря на штормовое предупреждение, на сцену все же вышли несколько десятков музыкантов Gorillaz. На фестивале все они собрались, чтобы презентовать свою новую пластинку The Now Now. Специальные гости шоу – американское хип-хоп трио De Le Soul. Вместе они исполнили трек Superfast Jellyfish и тот самый Feel Good Inc., от которого вибрировал даже купол Верховной Рады.