18:03
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 19°C
  • суббота
    28°C 21°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Дождь сквозь слезы: фестиваль UPark Festival 2018 в фото

9 Читати новину українською

На сцене фестиваля UPark Festival 2018, который завершился 26 июля, впервые в Украине выступили британские легенды Gorillaz и Massive Attack.

За два дня фестиваля его лайн-ап объединил артистов, которых сегодня не услышишь на украинском радио, но именно они задают направление культурного развития.

Читайте также: Иво Бобул идет в президенты: Massive Attack поразили видеорядом во время выступления в Киеве

Свою музыку представили Massive Attack, Gorillaz, Young Fathers, Bonobo, Tove Lo, Kaleo, YUKO и ONUKA.

После выступления музыкантов можно было встретить прямо под сценой – уже в роли гостей: группа ONUKA слушала Bonobo, а музыканты Bonobo поддержали Massive Attack. Вместе в толпе и Джамала, Сергей Жадан, Святослав Вакарчук.

Все они здесь были и в первый день, когда, несмотря на штормовое предупреждение, на сцену все же вышли несколько десятков музыкантов Gorillaz. На фестивале все они собрались, чтобы презентовать свою новую пластинку The Now Now. Специальные гости шоу – американское хип-хоп трио De Le Soul. Вместе они исполнили трек Superfast Jellyfish и тот самый Feel Good Inc., от которого вибрировал даже купол Верховной Рады.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Фестивали Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Торговая война между ЕС и США: ничья в пользу Трампа
сегодня, 18:02 Торговая война между ЕС и США: ничья в пользу Трампа
Борис Немировський
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сегодня, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
День Крещения Руси в Украине: почему эта дата важная
сегодня, 16:03 День Крещения Руси в Украине: почему эта дата важная
Андрій Шляхтін
Как на самом деле была крещена Русь
сегодня, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
сегодня, 14:29 Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Штурм со стороны СБУ базы "Правого сектора": активисты обнародовали детали фейка
 25 июля , 01:29
Филарет рассказал, что будет с анафемой РПЦ
 14 июня , 11:43
Пятов – кращий голкіпер у стартових турах Ліги чемпіонів
 28 сентября 2017 , 11:51
Албания – Украина: рекордный праздник сексуального футбола, Ярмоленко, Коноплянка и Марлос феерят и доказывают, что могут сосуществовать
 3 июня , 22:24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук