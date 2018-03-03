Драка и стрельба в Киеве: защита женщины обернулась для мужчины неожиданными последствиями

Вечером 2 марта в Киеве на бульваре Вернадского были слышны выстрелы, которые стали результатом драки. Причина инцидента – обычное замечание, которое сделал мужчина неизвестным в ответ на оскорбление его кумы.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

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"По словам потерпевшего, он шел к жене с кумой и услышал, как неизвестные мужчины их оскорбляют, а именно ругаются нецензурными словами. Он сделал им замечание, после чего началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из неизвестных достал пистолет, сделал несколько выстрелов в воздух, а затем попал мужчине в ногу. После чего сел в черный джип и скрылся с места происшествия", – говорится в заметке

В итоге на место были вызваны полиция и "скорая", а пострадавший госпитализирован с травмой ноги.

Сейчас продолжаются поиски злоумышленников по приметам, которые предоставил мужчина.

Также ресурс опубликовал видео с места инцидента.

Видео с места стрельба на бульваре Вернадского в Киеве (18+)