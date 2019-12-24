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      Драка между должностными лицами в Харькове: руководителю водоканала сообщили о подозрении

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      Пьяный чиновник "Харьковводоканала" избил своего коллегу из "Жилкомсервиса" / khar.gp.gov.ua

      В Харькове чиновник "Харьковводоканала" навеселе избил своего коллегу и украл автомобиль с оружием. Мужчине сообщили о подозрении.

      Руководители подразделений "Харьковводоканала" и "Жилкомсервиса" отдыхали вместе со своими подчиненными, сообщает пресс-служба прокуратуры Харькова.

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      Между руководителями произошла ссора, которая переросла в драку. Начальник подразделения "Харьковводоканала" вместе с приятелями избили руководителя "Жилкомсервиса". Затем руководитель водоканала забрал ключи от авто избитого и поехал на машине за пределы Харькова.

      На следующий день злоумышленник решил вернуть автомобиль владельцу. Договорившись с потерпевшим о времени и месте встречи, чтобы вернуть авто и обсудить сложившуюся ситуацию, злоумышленник прибыл на место встречи. Но руководителя подразделения "Харьковводоканала" уже ждала полиция. Правоохранители по факту инцидента уже разыскивали его.

      авто бійка Харків поліція
      ​Чиновник "Харьковводоканала" избил своего коллегу из "Жилкомсерсвиса" / Фото: Прокуратура Харьковской области

      В багажнике автомобиля было оружие, которым законно владеет руководитель подразделения "Жилкомсервиса". Оружие изъяли для проведения експертнизы.

      вогнепальна зброя Харків бійка
      Чиновник "Харьковводоканала" избил своего коллегу из "Жилкомсерсвиса" / Фото: Прокуратура Харьковской области

      Начальнику подразделения "Харьковводоканал" сообщили о подозрении в незаконном похищении авто, совершив насилие.

      вогнепальна зброя Харків бійка
      Чиновник "Харьковводоканала" избил своего коллегу из "Жилкомсервиса" / Фото: Прокуратура Харьковской области

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Харькова Похищение
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