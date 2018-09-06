Драматический багряный: модный маникюр осени

На смену классическому красному приходит багряный маникюр. Этот готический оттенок имеет эффектный вид при любом осеннем образе.

Примеры багряного маникюра можно найти на подиумах от Etro и Badgley Mischka к Temperley London и Christian Siriano, пишет Vogue.

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Лаки смелого и драматического тона можно найти в осенних коллекциях многих брендов, в частности, Chanel и Givenchy.