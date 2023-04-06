Наша песня хороша и новая: оккупанты снова заговорили об "украинской ДРГ" под Брянском

Россияне в очередной раз придумали новый бред о якобы "украинской ДРГ", которая пыталась "проникнуть" в Брянскую область. В то же время захватчики якобы открыли огонь по "противнику".

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что 2 марта оккупанты также заявляли о "проникновении" украинской ДРГ в Брянскую область, однако это оказалось фейком.

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Оккупанты снова заявляют об "украинской ДРГ" под Брянском

Как пишут росСМИ, 6 апреля российские пограничники якобы остановили попытку "проникновения" на территорию России "украинской ДРГ". Это якобы произошло в районе села Случовск Погарского района.

К тому же пропагандисты врут, что так называемая "украинская ДРГ" состояла из 20 человек.

Конечно, россияне уже успели придумать, что они "героически" остановили попытку "прорыва украинских военных".

Подразделениями вооруженных сил России совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огненное поражение,

– наврали захватчики.

Однако все мы знаем правду. Вражеские войска часто придумывают фейки и устраивают провокации, чтобы показать своему народу, что Украина – "плахая".

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