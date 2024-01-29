Важно не просто нанести удар: на что направлены дроновые атаки в России

Украинские дроны эффективно работают не только на фронте, но и на территории России. Вооруженные Силы Украины наносят удары по вражеским объектам очень четко и филигранно.

Об этом24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он оценил результативные атаки наших дальнобойных БПЛА и точность разведданных.

Важно Благодаря этому враг может вести войну: какие удары по России наиболее эффективны

Комплексная цель ударов

Цель состоит в том, чтобы поразить объект таким образом, чтобы взрыв вызвал возгорание и как можно больше разрушений. Как отметил Мусиенко, операции с дронами имеют комплексную цель.

С одной стороны, лишить Россию возможности получать средства от экспорта газа и нефти, которыми страна-агрессор затем финансирует войну против Украины. С другой стороны, продемонстрировать так называемым российским кремлевским элитам, к чему привело СВО, начатое Владимиром Путиным.

Я думаю, что это будет только продолжаться. Это правильный путь,

– добавил военный эксперт.

К перенесению войны на территорию агрессора Мусиенко относится положительно, однако отметил, что это вопрос возможностей.

Война уже переходит в такую фазу. География ударов масштабируется и распространяется. Это обмен ударами, но нам нужно в этом становиться еще лучше,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, как только расширяются украинские возможности, обязательно расширяется география и перечень объектов, а удары становятся более точными и эффективными.

Атаки украинских БпЛА по территории России