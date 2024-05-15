Россияне жалуются на атаку дронов по топливной базе в Ростовской области

Неспокойной оказалась для россиян ночь на 15 мая. Сообщают, что Ростовскую область атаковали неизвестные БпЛА.

По предварительной информации, под прицелом дронов оказалась топливная база. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Атака дронов на топливную базу

Ночью неизвестные беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области. Российские СМИ сообщают, что было два взрыва в Пролетарском районе.

Ну и по традиции россияне сообщили, что воспламенения топлива якобы это не вызвало. Местный губернатор Василий Голубев сообщил, что пострадавших также вроде бы нет.

Заметим, что "громко" ночью было и в Крыму. Известно, что на территории полуострова работала противовоздушная оборона оккупантов. В Минобороны России заявили, что им якобы удалось сбить 10 ракет ATACAMS над Крымом.

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