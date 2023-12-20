Украина начала серийное производство дронов Cobra: какие у них возможности
Источник:Армия дронов
Украина начала серийно производить наши дроны Cobra. Их удалось сделать дешевле иностранных и украинских аналогов.
Этого разработчики добились, использовав металл, а не композитные материалы. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, производство дронов в Украине растет.
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Что известно об украинском дроне Cobra
Украинский дрон Cobra теперь производят серийно,
– рассказали в Армии дронов.
Разработчики из Кривого Рога объяснили, что главная идея проекта – уменьшить количество людей, рискующих своей жизнью. Для этого их хотят заменить беспилотниками.
По данным "Армии дронов", беспилотник Cobra имеет себестоимость 2 тысячи долларов, что дешевле зарубежных или украинских аналогов.
Он может лететь до 300 километров, его грузоподъемность составляет 15 килограмм.
Как выглядит дрон Cobra: смотрите видео
Зеленский заявил о миллионе дронов в 2024 году
- Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что в 2024 году наши бригады будут получать отечественные БПЛА. Он также подчеркнул, что мы сделаем все возможное, чтобы изготовить заявленный миллион дронов.
- Президент Украины пояснил, что будет расти количество артиллерии. В частности, систем 155-го калибра, который оказался дефицитным.
- Уже на следующий день министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что украинский лидер имел в виду FPV-дроны. Только в декабре 2023 года Украина производит более 50 тысяч FPV-дронов.
- Глава Минстратегпрома рассказал, что в 2024 году Украина также произведет более 10 тысяч ударных беспилотников средней дальности (говорится о сотнях километров) и ориентировочно 1000 дронов с дальностью полетов свыше 1000 километров.