"Дронов будет гораздо больше, чем миллион": в ОП рассказали детали

Украина нуждается в большем количестве снарядов и беспилотников для дальнейшего ведения боевых действий. По данным западных СМИ, мы должны тратить не менее 4 миллионов снарядов и 2 миллиона беспилотников.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас активно использует боеприпасы. Речь идет о примерно 350 тысячах снарядов ежемесячно.

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Работает дроновая коалиция

В то же время паритетно мы должны применять 200 тысяч снарядов ежемесячно, тогда, по словам советника главы ОПУ, линия фронта будет выглядеть совсем иначе.

Поэтому 200 тысяч умножаем на 12 месяцев и получаем то количество, которое является оптимальным для этого типа войны,

– объяснил он.

Однако это количество снарядов можно компенсировать, но не полностью заместить, использование FPV-дронов.

Также можно масштабировать производство дронов, хотя самостоятельно Украина не способна на это из-за постоянных атак врага.

"Сегодня видим, что активно работает дроновая коалиция во главе с Латвией. Они уже делают первые партии и отправляют их в Украину. Я думаю, что это постепенно будет существенно увеличиваться. Дронов будет гораздо больше, чем миллион, потому что это частичная компенсация артиллерийского дефицита", – отметил Михаил Подоляк.

Как украинские дроны поражают российскую экономику

Последние недели на территории России под ударами постоянно оказываются нефтеперерабатывающие заводы. География атак украинских беспилотников очень большая. Более того, ночью 2 апреля впервые с начала полномасштабного вторжения был нанесен удар по российским объектам в Татарстане.

В Елабуге и Нижнекамске, которые расположены на расстоянии примерно 1200 километров от украинской границы, были поражены соответственно предприятие по производству дронов и Татарстанский Нефтеперерабатывающий Комплекс (ТАНЕКО). Для россиян это событие стало настоящим шоком.

С этой задачей, по мнению военного эксперта Олега Каткова, справились украинские дроны. Речь идет о дроне "Лютый", создан именно для точных и эффективных ударов по НПЗ.

А для удара по Елабуге, вероятно был применен больший дрон, похожий на самолет малой гражданской авиации типа Cessna 172. По словам Каткова, такой самолет может поднимать вес в 400 килограммов. Это позволяет ему поражать не только НПЗ, но и производственные помещения и склады.