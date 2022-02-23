"Друзей" не ждут, – волонтер уверен, что жители Донбасса будут защищаться

Владимир Путин признал боевиков и намерен завести в псевдореспублики своих "миротворцев" для военной агрессии. Однако жители Донбасса будут защищаться.

Обстрелы показывают, что России все равно на население временно оккупированной Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире 24 канала отметил волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

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Жители Донбасса не будут встречать Россию как "героя"

По его словам, самая главная цель пророссийских боевиков – навести панику, страх и закрепить ненависть. Однако ничего не срабатывает, ведь местное население еще больше агрессирует.

Возможный процент населения, который будет встречать российских военных как "друзей" или "героев", все больше приближается к статистической ошибке. Михаил Макарук Волонтер, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm

Макарук уверен, что жители Донбасса будут защищаться: смотрите видео​

На Юге и Востоке больше всего покупают оружие

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич рассказал интересную деталь о покупке оружия и боеприпасов. Больше всего, как он заметил, его покупают именно на территории Южной и Восточной Украины.

"Люди готовятся себя защищать от нашествия орды", – подчеркнул волонтер.

Ситуация на востоке Украины: важное

Российские оккупанты 22 февраля почти 100 раз открывали огонь, более 90 из которых – из тяжелого вооружения. Враг обстрелял 40 населенных пунктов.

Уже несколько дней подряд российские наемники сыпят минами и снарядами на окраине городка Счастье, обстреливая ТЭС, которая питает немалую часть Донбасса теплом, водой и электричеством.

Били оккупанты так сильно, что работу теплоэлектростанции пришлось остановить. Если обстрелы продолжат, жителей Счастья эвакуируют. Такое решение уже приняли в военно-гражданской администрации населенного пункта. Власти уже определили места для эвакуации местного населения.

Украинцы хотят тишины, но если мы промолчим сейчас, то исчезнем. Об этом в своем обращении к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

Накануне он подписал указ о мобилизации резервистов. Это те украинцы, которые уже прошли службу в АТО или ООС и пополнили ряды оперативного резерва первой очереди.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.