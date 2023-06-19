В Крыму взорвался автомобиль на Евпаторийском шоссе: отбросило так, что пробило бетонный забор
Во временно оккупированном Крыму на Евпаторийском шоссе взорвалась машина. В результате этого есть несколько пострадавших.
Предварительно известно, что в автомобиле взорвался газовый баллон. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
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На Евпаторийском шоссе взорвалось авто
Как сообщают пропагандистские СМИ, на Евпаторийском шоссе взорвалась машина. Вероятно, сдетонировали газовые баллоны. Это произошло в 4 часа утра 19 июня.
Так, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сначала наехал на препятствие, после чего в машине загорелся газовый баллон.
В результате взрыва пострадали трое мужчин в возрасте от 39 до 42 лет. С ожогами 2-3 степени 50% тела они доставлены в больницу.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники полиции.
Последствия взрыва авто в Крыму / фото из соцсетей
Взрыв машины в Крыму: смотрите видео
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