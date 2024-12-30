Вблизи Мукачево перевернулся автобус: пассажиров госпитализировали с травмами

В понедельник, 30 декабря, рейсовый автобус ПАЗ-3205 съехал с дороги между селами Мукачевского района. В результате ДТП ранены пассажиры, погибших, к счастью, нет.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Автобус съехал в кювет

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге между селами Залужье и Макарьево. Рейсовый автобус сообщением Мукачево – Барбово следовал по маршруту, но в какой-то момент съехал с дороги в кювет и перевернулся вверх колесами.



Вблизи Мукачево перевернулся рейсовый автобус / Фото ГСЧС Закарпатья

В салоне автобуса находились 25 пассажиров. 9 из них были госпитализированы в Мукачевскую центральную районную больницу имени Святого Мартина с различными ранениями.



Пострадавших госпитализировали в больницу / Фото ГСЧС Закарпатья

Мукачевские спасатели оперативно отсоединили клеммы аккумуляторов, чтобы автобус не загорелся, и быстро ликвидировали последствия аварии. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

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