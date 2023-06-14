Наехал на 5-летнего мальчика: вблизи Львова произошло ужасное ДТП
Источник:Полиция Львовской области
Вечером 13 июня во Львовском районе произошло ДТП. Водитель "Skoda Fabia" наехал на 5-летнего ребенка.
Мальчика госпитализировали. Тем временем полицейские уже открыли уголовное производство.
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Что известно о ДТП
ДТП произошло около 18:20 в селе Сокольники Львовской области. Предварительно правоохранители установили, что водитель "Шкоды" – 34-летний львовянин, наехал на маленького пешехода.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован,
– отметили в полиции.
Следователи уже открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Все обстоятельства ДТП выясняют.Обратите внимание! Водителю грозит до трех лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
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