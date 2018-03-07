ДТП в Харькове с участием Зайцевой: пострадавшие рассказали щемящие детали трагедии

Пострадавшие по делу о резонансном ДТП в Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова рассказали ужасные детали о гибели своих родных.

Киевский районный суд допросил потерпевших по делу о смертельном ДТП, передает 057.

В зале суда была допрошена Оксана Евтеева (Берченко), которая в аварии потеряла мужа и сестру, Игорь Берченко — отец Оксаны и погибшей Дианы, отец погибшей Натальи Умаевой, Юрий Фабрис — брат и дядя погибших Аллы и Анастасии Сокол. Также была допрошена пассажирка Lexus Марина Ковалева, которая является подружкой Алены Зайцевой.

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Оксана Евтеева, которая наиболее тяжело пострадала резонансной аварии и потеряла двух близких людей, рассказала, что помнит только как она с сестрой и мужем стояла на светофоре.

"И следующее, что я помню, это как я очнулась в больнице и пыталась встать", — сказала девушка.

По ее словам, было проблемно вернуть деньги от семьи Зайцевой, потому что это не помощь.

Я остался один. У меня есть мать, есть бабушка, есть ребенок, но смысл, я думаю, понятен потерпевшим — что такое один?! Жалею об одном, что я не сделал фотографии оттуда и не привез показать Зайцевой, Дронову. Показать, что там было. Хоронили не в закрытом гробу, но с закрытыми лицами, потому что там лиц не было,

— рассказал Юрий Фабрис.

Отец погибшей Натальи Умаевой рассказал, что внучка самостоятельно всю ночь искала маму.

"Внучка рассказала, что в момент аварии она разговаривала с мамой, нашей дочерью по телефону. И мама сказала, что едет уже домой. И вдруг голос мамы исчез в телефоне, стали слышны какие-то крики. Мужской голос в трубку сказал: "здесь страшная авария". 14-летний ребенок взял паспорт матери и поехал на Сумскую искать ее", — сказал Николай Пономаренко.

Родственники пострадавших в страшной аварии требовали жесткого приговора суда для обоих водителей, а подруга Алены Зайцевой, которая была с ним вместе в автомобиле Lexus, пыталась оправдать девушку-водителя.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу.