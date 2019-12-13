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      В Киеве грузовик врезался в маршрутку: пятеро травмированных

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      В Киеве грузовик врезался в маршрутку: пятеро травмированных / npu.gov.ua

      На проспекте Академика Глушкова в Киеве днем 13 декабря произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пять человек травмированы.

      Как сообщают в полиции Киева, по предварительной информации, водитель грузовика не придерживался безопасного расстояния. Поэтому лобовая часть фуры въехала в заднюю часть маршрутки, где на сидячих местах были люди.

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      Пять человек госпитализированы в больницу. У них травмы различной степени.

      Сейчас проводится проверка, чтобы предоставить квалификацию событию.


      Водитель фуры не придерживался безопасной дистанции / фото: npu.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Криминальные новости
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