В Киеве грузовик врезался в маршрутку: пятеро травмированных
На проспекте Академика Глушкова в Киеве днем 13 декабря произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате столкновения пять человек травмированы.
Как сообщают в полиции Киева, по предварительной информации, водитель грузовика не придерживался безопасного расстояния. Поэтому лобовая часть фуры въехала в заднюю часть маршрутки, где на сидячих местах были люди.
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Пять человек госпитализированы в больницу. У них травмы различной степени.
Сейчас проводится проверка, чтобы предоставить квалификацию событию.
Водитель фуры не придерживался безопасной дистанции / фото: npu.gov.ua
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